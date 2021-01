Flamengo contra Grêmio Everton Pereira/O Fotográfico/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 10:53

Rio - A vitória sobre o Grêmio poderá servir como uma injeção de ânimo no Flamengo na reta final do Brasileiro. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, que estão divulgados pelo site "Infobola", o Rubro-Negro pulou de 6% para 13% de chances de ser campeão do torneio.

Publicidade

Em segundo lugar, o clube carioca tem quatro pontos a menos que o Internacional. O Colorado continua sendo o grande favorito ao título com 69% de chances de ser campeão. Lembrando, que as duas equipes se enfrentam no Maracanã em confronto direto pela taça do Brasileirão.



Além de Fla e Internacional, outras duas equipes têm chances matemáticas de título. O Atlético-MG tem 10%, enquanto o São Paulo tem 8%. Os outros clubes já estão fora da briga.