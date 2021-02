Bruno Viana Divulgação

Por Lucas Mazzini*

Publicado 04/02/2021 16:33 | Atualizado 04/02/2021 16:33

Rio - Na tarde da última quarta-feira, dirigentes do Flamengo se reuniram com os empresários do zagueiro Bruno Viana, de 25 anos, do Braga, de Portugal. O jogador, revelado pelo Cruzeiro, defende a equipe lusitana desde 2017. Com passagem também pelo Olympiakos, o defensor foi oferecido ao Rubro-Negro.

Após o diálogo entre as partes, o Flamengo tem o interesse que o zagueiro venha por empréstimo sem custos até o fim do ano, com opção de compra por 7,5 milhões de Euros (cerca de 48 milhões de reais) por mais quatro anos de contrato. Em Portugal, seus vencimentos estão por volta de 25 mil euros (cerca de R$ 165 mil), no Flamengo, chegaria para ganhar por volta de R$ 350 mil.

Bruno já havia recebido propostas do Getafe, da Espanha, no meio do ano passado e no começo deste ano. Quem também se interessou, foi o Lorient, da França. Mas o Braga não quis liberar o jogador. Agora com a janela europeia fechada, o Flamengo surge como a melhor opção para contratar o atleta.

Natural de Macaé, no Rio de Janeiro, foi em Minas que Bruno começou a aparecer para o futebol. Começou nas categorias de base do Cruzeiro até ser vendido para o Olympiakos, da Grécia, em 2016. No mesmo ano, Viana conquistou a Superliga Grega. Em 2017, o defensor foi para o Braga, clube que defende até hoje. O Flamengo já havia tentado a contratação do zagueiro em 2019, mas as negociações não avançaram.

*Estagiário sob supervisão de Venê Casagrande