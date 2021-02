Bruno Viana Divulgação

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 04/02/2021 20:02 | Atualizado 04/02/2021 20:21

Rio – Bruno Viana pode ser o primeiro reforço do Flamengo para 2021. O clube avançou nas negociações pelo zagueiro de 25 anos, e está otimista para a contratação. A proposta de empréstimo já foi feita junto ao Braga, de Portugal.

Inicialmente, o zagueiro será emprestado ao Flamengo até o fim do ano com uma opção de compra. Caso time carioca exerça essa opção, vai desembolsar 7,5 milhões de Euros (cerca de 48 milhões de reais) para ter o jogador por quatro anos. No Braga, Bruno recebe cerca de 250 mil/mês e chega ao time da Gávea para ganhar o valor bruto de 350 mil/mês.

O jogador já teve propostas do clube espanhol Getafe e do francês Lorient, no último ano, mas o Braga não liberou. Agora com a janela europeia fechada, o Flamengo parece ser a melhor opção para o zagueiro.

Natural de Macaé, no Rio de Janeiro, foi em Minas que Bruno começou a aparecer para o futebol. Começou nas categorias de base do Cruzeiro até ser vendido para o Olympiakos, da Grécia, em 2016. No mesmo ano, Viana conquistou a Superliga Grega. Em 2017, o defensor foi para o Braga, clube que defende até hoje. O Flamengo já havia tentado a contratação do zagueiro em 2019, mas as negociações não avançaram.