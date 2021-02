Bruno Viana Divulgação

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 05/02/2021 12:44 | Atualizado 05/02/2021 12:51

Rio - Bruno Viana é o primeiro reforço do Flamengo para 2021! O zagueiro, de 25 anos, chega do Braga, de Portugal por empréstimo ao Rubro-Negro até o fim do ano. Com passagens por Cruzeiro e Olympiakos, da Grécia, o jogador vai assinar contrato com o clube carioca nesta sexta-feira.

A negociação será sem custos para o Flamengo. O clube apenas pagará o salário do defensor de forma integral. O acordo prevê também a opção de compra do zagueiro ao fim do empréstimo, e poderá ser feita de duas formas pelo Flamengo: em julho, pagando 7 milhões de euros (cerca de 45 milhões de reais) ou em dezembro, pagando 8 milhões de euros (cerca de 51 milhões de reais).

O jogador já teve propostas do clube espanhol Getafe e do francês Lorient, no último ano, mas o Braga acabou não o liberando. Agora com a janela europeia fechada, o Flamengo acabou conseguindo a contratação e será o destino de Bruno Viana.

Natural de Macaé, no Rio de Janeiro, foi em Minas que Bruno começou a aparecer para o futebol. Começou nas categorias de base do Cruzeiro até ser vendido para o Olympiakos, da Grécia, em 2016. No mesmo ano, Viana conquistou a Superliga Grega. Em 2017, o defensor foi para o Braga, clube que defende até hoje. O Flamengo já havia tentado a contratação do zagueiro em 2019, mas as negociações não avançaram.