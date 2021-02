Flamengo e Vasco duelam pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 23:07 | Atualizado 05/02/2021 08:39

HUGO SOUZA: Fez uma plástica defesa para fotógrafos e cinegrafistas na cobrança de falta de Pikachu e mostrou coragem numa dividida cara a cara com Cano. NOTA 6,5

ISLA: Correto na defesa. Foi bastante acionado pela direita, mas faltou precisão no último passe. NOTA 6

WILLIAN ARÃO: Cada vez mais à vontade na nova função, aumentou a segurança da bola aérea defensiva e qualidade do passe. NOTA 7,5

GUSTAVO HENRIQUE: Em progressão, tem superado a desconfiança do torcedor com atuações consistentes, com poucos erros. NOTA 7

FILIPE LUÍS: Boa opção pela esquerda com Bruno Henrique. Ficou mais recuado no segundo tempo. NOTA 6,5

DIEGO: Muito aguerrido na marcação, ditou a temperatura no meio de campo, qualificando a saída de bola. NOTA 7

JOÃO GOMES: Um cão de guarda na marcação. Cumpriu bem sua função. NOTA 6,5

GERSON: Ao olhos da comissão técnica da Seleção, esbanjou versatilidade, com muita qualidade na armação. Saiu machucado. NOTA 7,5

PEPÊ: Entrou no fim. SEM NOTA

EVERTON RIBEIRO: Foi o motorzinho no meio de campo. Não desequilibrou, mas foi eficiente na transição. NOTA 7

ARRASCAETA: Mais próximo de Gabigol e Bruno Henrique, flutuou bem pelos lados, mas não conseguiu encaixar as famosas assistências. NOTA 7

VITINHO: Não conseguiu dar fluidez e velocidade às jogadas. NOTA 5

BRUNO HENRIQUE: o 14º gol em clássicos pelo Flamengo, registrou o 100º da carreira. Sofreu o pênalti convertido e deu trabalho pela esquerda. NOTA 7,5

MICHAEL: Entrou no fim. SEM NOTA

GABIGOL: Tem crescido na reta final do Brasileiro. Com muita mobilidade e raça, incomodou. Mostrou categoria na cobrança de pênalti. NOTA 8

PEDRO: Brigou em busca do gol, mas não teve uma chance clara. NOTA 6

ROGÉRIO CENI: Bem posicionado e com maior posse de bola, o Flamengo dominou o primeiro tempo. A equipe diminuiu o ritmo no segundo, mas, ainda assim, foi mais incisivo quando quando atacou. NOTA 7