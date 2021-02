O meia Willian Arão deverá, mais uma vez, ser improvisado na zaga por Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 08:00

Rio - Com dois pontos a menos que o líder Internacional, o Flamengo entra em campo neste domingo para enfrentar o Bragantino, às 20h30, buscando uma vitória para dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Nabi Abi Chedid, estádio do clube de Bragança Paulista.

Um resultado positivo faz o Rubro-Negro alcançar os 67 pontos e ultrapassar de forma momentânea o Internacional, que só vai jogar pela 35ª rodada na próxima quarta-feira contra o Sport Recife, no Beira-Rio. Sem poder contar com Diego Ribas, o Flamengo deverá ir para campo com: Hugo Souza (Diego Alves), Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; João Gomes, Gérson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Publicidade

O Bragantino também vive bom momento nesta reta final de temporada. A equipe paulista venceu quatro dos últimos cinco jogos e está na briga por uma vaga na Libertadores. O retrospecto nas últimas partidas é igual ao do Flamengo que também somou 12 pontos em 15 possíveis.



Publicidade

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registradas no portal "Infobola", o Flamengo tem 30% de possibilidade de ser campeão brasileiro. Embora esteja em segundo, a equipe carioca só depende de si para conquistar o título, porque encara o Internacional, no Maracanã, no próximo dia 21.