Flamengo se reapresentou nesta sexta Alexandre Vidal / Flamengo

Por Lance

Publicado 05/02/2021 15:04

Rio - Os meias Diego Ribas e Gerson deixaram a partida contra o Vasco, no segundo tempo da vitória por 2 a 0, com entorses nos respectivos tornozelos direitos. Nesta sexta, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, ambos foram reavaliados pelo departamento e iniciaram a atividade normalmente. Com as dores persistindo, o camisa 10 realizou exame, que descartou fratura no local.



Apesar das boas notícias, o técnico Rogério Ceni não terá Diego Ribas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Gerson é tratado como dúvida, uma vez que deixou os dois últimos jogos com dores no pé e tornozelo direto.

O Flamengo volta aos gramados no próximo domingo contra o Bragantino, às 20h30, em São Paulo.