Por O Dia

Publicado 06/02/2021 18:16

Rio - Autor do segundo gol do Flamengo na vitória sobre o Vasco, quinta-feira, no Maracanã, o atacante Bruno Henrique teve o seu movimento para dar a cabeçada comparado a Cristiano Ronaldo, que costuma ser um especialista neste tipo de jogada. O jogador rubro-negro ficou feliz com a comparação e comentou o lance.

"Eu pude subir bastante para fazer o gol e fico feliz por olhar e ver que é uma jogada que ele costuma fazer. O Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol, um fenômeno, para mim ser comparado a ele, mesmo que por conta de apenas um lance, é incrível", afirmou Bruno Henrique em entrevista à FlaTV.



Após a vitória sobre o Vasco, o Flamengo reduziu a vantagem do Internacional na ponta do Brasileiro para apenas dois pontos. Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Bragantino, às 20h30, em jogo válido pela 35ª rodada da competição.