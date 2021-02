Luto Reprodução

Rio - O ex-treinador do Flamengo, Lula Pereira morreu neste domingo aos 64 anos. A morte aconteceu devido a problemas decorrentes de AVC. Ele estava afastado do futebol desde 2016. Sua última função foi como diretor esportivo do Ferroviário.

Lula Pereira também foi jogador de futebol. Ele defendeu o Sport, o Ceará e o Santa Cruz. Nascido no Pernambuco, o ex-treinador era zagueiro e encerrou a sua carreira atuando pelo Vozão. Foi pelo clube cearense que iniciou sua carreira de técnico.

O maior momento da sua carreira aconteceu em 2002, quando assumiu o Flamengo. A passagem dele pelo clube carioca não foi boa e ele acabou deixando o comando do Rubro-Negro rapidamente. Naquele ano, o Flamengo enfrentava muitos problemas e lutou contra o rebaixamento no Brasileiro.



Seus trabalhos de maior destaque foram pelo América-MG, pelo Figueirense e pelo Ceará. Ele conquistou títulos estaduais por essa equipes. Além disso, teve um trabalho de destaque pelo União São João, de São Paulo.

Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o Flamengo lamentou a morte de Lula Pereira. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do ex-técnico Lula Pereira. Ele comandou o Mais Querido em 2002. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil", publicou.