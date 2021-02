Gustavo Dutra deixa o Flamengo e irá trabalhar no Botafogo Reprodução Instagram

Por Venê Casagrande

Publicado 08/02/2021 16:59

Rio - O Botafogo segue o trabalho de reestruturação para iniciar a temporada 2021. Após confirmar a saída de três profissionais do departamento médico, Christiano Cinelli (coordenador), Ricardo Bastos e Salvio Lúcio, o Alvinegro encaminhou a contratação de um colaborador para o setor: Gustavo Dutra, do rival Flamengo.

Gustavo Dutra estava no cargo de coordenador médico das categorias de base do Flamengo, clube em que trabalhou com Eduardo Freeland, que deixou o cargo de Gerente de Futebol da base rubro-negra para trabalhar no Botafogo. Dutra recebeu o convite nos últimos dias, aceitou e já se despediu do Ninho do Urubu.

Publicidade

Além de Eduardo Freeland e Gustavo Dutra, Bruno Coev, que era supervisor das categorias de base do Flamengo, também já se desligou do Rubro-Negro e irá trabalhar no Departamento de Futebol do time Profissional do Botafogo.