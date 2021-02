Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - Faltando três jogos para o fim do Brasileiro, o Flamengo deverá ter um reforço importante para a partida contra o Corinthians, que vai acontecer no próximo domingo, às 16 horas. O zagueiro Rodrigo Caio está recuperado de uma lesão no adutor da coxa e deverá aparecer na equipe de Rogério Ceni.

O zagueiro se lesionou durante a partida contra o Palmeiras e foi desfalque contra Athletico, Grêmio, Sport, Vasco e Bragantino. Rodrigo Caio está em transição para o campo e nos próximos dias deverá voltar a treinar com o restante do grupo carioca.

Com a volta do jogador, Ceni terá que decidir se manterá Willian Arão como zagueiro e sacar Gustavo Henrique, que após um período de instabilidade, vem evoluindo no Flamengo, ou se irá colocar novamente Arão no meio-campo.



Outro jogador, que não pode enfrentar o Bragantino e que deve retornar é o meia Diego Ribas. Suspenso contra o clube paulista, o meia até sofreu uma entorse na vitória sobre o Vasco, mas nenhuma lesão foi detectada.