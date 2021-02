Julio Cesar: emoção no adeus STAFF IMAGES / FLAMENGO

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 19:30

Rio - Ídolo do Flamengo, Júlio César participou de uma reportagem especial do 'Player's Tribune'. Durante a entrevista, o ex-goleiro falou sobre sua ligação com o Flamengo e lamentou não ter conquistado nenhum título relevante pelo clube do coração.

"Infelizmente, nunca conquistei um título de grande expressão com o Flamengo. Durante as quatro temporadas em que fui titular, entre 2001 e 2004, lutamos contra o rebaixamento em três anos", disse ele.

Ainda sobre o Rubro-Negro, Júlio afirmou que é muito grato por tudo que viveu no clube. Além disso, o ex-goleiro afirmou que 'tudo que tem hoje deve ao Flamengo'.

"Olha, eu sou muito Flamengo. Nasci no Rio de Janeiro, comecei no clube quando eu tinha nove anos de idade. A instituição me formou como pessoa e jogador. Eles me pagaram meu primeiro salário e colocaram comida na minha casa. Foi lá que eu fiz a minha estreia profissional, aos 17 anos", finalizou.