Pedro ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 16:45 | Atualizado 10/02/2021 16:46

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou o empate do Flamengo contra o Bragantino. Muitos torcedores e membros da imprensa esportiva criticaram o treinador Rogério Ceni pela demora em colocar Pedro na partida do último domingo. Na opinião do jornalista, existe um pouco de exagero na forma como alguns tratam o atacante rubro-negro.

"O Pedro também erra, o Pedro não é o Lewandowski, embora alguns acreditem, que quase não erra. O Pedro é ótimo, mas não é a simples presença dele em campo que vai resolver o jogo", afirmou.

Publicidade

Na opinião de Mauro Cezar Pereira, apesar do tropeço contra o Bragantino, o Brasileirão ainda está em aberto e o Flamengo tem possibilidades de título. Porém, o jornalista ressaltou algumas perdas de pontos que a equipe teve, que podem ser decisivas.



Publicidade

"O campeonato está completamente aberto. É claro que o resultado não foi bom para o Flamengo, mas por que não foi bom para o Flamengo? Porque o Lincoln perdeu gol embaixo da trave contra o Atlético-GO. Porque o Pedro não aproveitou as chances contra o Ceará, o Pepê errou uma bola no meio do campo e o Flamengo perdeu um jogo para o Athletico-PR quando tentava a vitória e pressionava lá em Curitiba. O Flamengo não fez nenhum ponto contra o Ceará, fez um ponto contra o Atlético-GO", disse.