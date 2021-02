Bruno Henrique Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 11:24

Rio - Uma grande notícia para o Flamengo na manhã desta quarta-feira. O atacante Bruno Henrique foi absolvido pelo STJD em julgamento pela Terceira Comissão do tribunal. Por unanimidade, ele foi liberado para defender o clube carioca na reta final do Campeonato Brasileiro.

O atacante, de 30 anos, foi julgado por atingir com o pé o rosto de Breno, atleta do Goiás, em partida pelo primeiro turno do Brasileiro. Ficou entendido que Bruno Henrique não teve a intenção de atingir o jogador, que teve o nariz fraturado.

Foi destacado durante o julgamento que o árbitro estava perto do lance e o VAR entendeu que não deveria interferir. Em um primeiro julgamento, a comissão disciplinar havia entendido que não havia motivo para reconhecer a denúncia, pois o lance não fugiu da visão da arbitragem.



No entanto, a Procuradoria acabou recorrendo, e o entendimento no Pleno foi de que, como o Goiás foi o autor da notícia de infração, deveria ter sido intimado, o que não aconteceu, e a comissão teria que votar pela procedência ou não dos termos da denúncia.

Na última semana, o atacante Gabigol já tinha sido liberado pelo STJD, após ser julgado pela expulsão na partida contra o Bahia. O jogador do Flamengo foi expulso aos nove minutos por supostamente xingar o árbitro da partida.