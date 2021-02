Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Publicado 17/02/2021 16:52

Rio - As declarações do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, sobre o Internacional "não estar acostumado com finais", irritaram os dirigentes colorados. Em seu perfil oficial no Twitter, o repórter da rádio Grenal, Carlos Lacerda divulgou no seu perfil oficial do Twitter um ‘print’ de conversa dele com um dirigente colorado sobre o assunto. Na imagem, o profissional afirma: "Isso é ótimo para nós. Vai direto para o celular dos jogadores". Porém, pouco tempo depois, o jornalista excluiu a publicação.

No último domingo, o presidente Internacional, Alessandro Barcellos, concedeu entrevista coletiva logo após a vitória sobre o Vasco, em São Januário e se mostrou preocupado com a arbitragem da partida de domingo entre o Colorado e o Flamengo. As declarações do mandatário foram rebatidas por Braz na última terça.



"O presidente se empolgou um pouco, não está acostumado a chegar nas finais. Com o maior respeito do mundo que temos ao Inter, não adianta o presidente ficar gritando de lá. Já passei dessa fase de ficar discutindo pela imprensa. O que temos de fazer é totalmente diferente. Está empolgado, não está acostumado, mas tem de ir devagar com a louça", disse.