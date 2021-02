Gabigol Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 12:11

Rio - O atacante Gabigol e o meia Arrascaeta participaram sem problemas do treinamento do Flamengo na manhã desta quarta-feira no Ninho do Urubu. Os dois atletas já haviam se reapresentado bem na última terça-feira, quando realizaram um trabalho regenerativo. Com isso, os dois estão à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Internacional, no próximo domingo, no Maracanã.

Gabigol e Arrascaeta deixaram o jogo contra o Corinthians, no último domingo, queixando-se de dores: o atacante no joelho, e o meia, no tornozelo. Ainda na coletiva após o fim do jogo, Rogério Ceni mostrou otimismo e disse acreditar que teria eles à disposição já no treino de quarta, o que acabou acontecendo.

Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo



Sem problemas com a dupla, a tendência é que Rogério Ceni treinador repita diante do Inter a escalação da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians: Hugo, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.



Flamengo e Internacional se enfrentam no domingo, às 16 horas, no Maracanã. O Colorado lidera o Brasileiro com um ponto a mais que o Rubro-Negro. A partida, que é válida pela 37ª rodada, vem sendo tratada como a "final" do Brasileirão.

