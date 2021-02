Volta da torcida aos estádios será tema de nova reunião nesta semana Daniel Castelo Branco

Por Lance

Publicado 17/02/2021 19:49

O "novo normal" no futebol brasileiro é a não presença de torcida nos estádios, por conta da pandemia do novo coronavírus. E o Flamengo, detentor da maior bilheteria em 2019, é o clube mais prejudicado do país no quesito arrecadação de ingressos ao longo de 2020 (cuja temporada está na reta final).

Isso porque, o Flamengo arrecadou R$ 96,9 milhões de renda bruta na temporada passada. Para esta, antes do surto da Covid-19, a projeção era de somar, aproximadamente, R$ 108 milhões (15% da receita, de acordo com o balanço do próprio clube).

Publicidade