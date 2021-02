Leonardo Jardim AFP

Publicado 17/02/2021 17:31

Rio - O nome do técnico português Leonardo Jardim está entre os favoritos para substituir Jorge Sampaoli, que deve deixar o Atlético-MG após o Brasileirão. A informação é do jornal francês "L’Équipe".

Segundo o veículo, a ideia de trabalhar no Brasil agrada Jardim. No entanto, o treinador dará preferência ao Flamengo, que pode rescindir com o técnico Rogério Ceni ao fim do Brasileirão. A permanência do ex-goleiro na Gávea dependerá do desfecho do Campeonato Brasileiro.

Leonardo Jardim é um velho conhecido da torcida do Flamengo. Em 2020, após a saída de Jorge Jesus, ele foi um dos cotados para assumir a equipe. Na ocasião, o Rubro-Negro fechou com o catalão Domènec Torrent.