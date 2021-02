Thiago Maia Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 11:48 | Atualizado 18/02/2021 11:48

Rio - Em recuperação após grave lesão no joelho, o volante Thiago Maia, de 23 anos, não vem assistindo os jogos do Flamengo. Torcedor do clube assumido, antes mesmo de acertar com o Rubro-Negro, ele afirmou que o nervosismo não permite que ele consiga assistir as partidas do clube carioca.

"Eu não curto assistir. Fico nervoso demais. Tento ver só os lances. Eu já ficava nervoso quando era torcedor, agora então... Eu vejo um pouco, paro, saio, acompanho no aplicativo. Fico só na oração mesmo", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O jogador realizou uma operação em dezembro do ano passado. O período de recuperação para quem realiza o procedimento que Thiago fez costuma variar de seis a oito meses. O jogador conta que quando encontra os seus companheiros e o treinador Rogério Ceni todos brincam com o seu retorno.



"Toda vez que eles me veem, perguntam: “E aí, para o próximo jogo já dá?” (risos). Principalmente o Rogério. Ele faz questão de ir lá na fisioterapia falar com a gente, saber como que está. Isso é bem bacana. Mostra como ele está disposto. Conversei com ele, falei que o time está evoluindo, está encaixado. Agora é torcer para conseguir a vitória, que é o mais importante", disse.



Thiago Maia passou recentemente por muitas mudanças na sua vida. Além de toda experiência complicada que é se submeter a uma operação e o período de recuperação, o jogador casou recentemente com a cantora gospel Isadora Pompeo. O volante falou sobre esse momento marcante na sua vida.

"Meu maior medo sempre foi machucar o joelho. Mas não tenho muito do que reclamar, não. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu casei, consegui comprar a casa dos meus sonhos junto com a minha esposa. Aconteceram várias coisas em meio à pandemia, em meio à lesão. Eu tenho mais aprendido do que sofrido. Quando o Tannure me ligou para dar a notícia, fiquei meio abalado. Alguns jogadores me ligaram dando apoio, falando que estavam comigo. Eu também estava com a minha família aqui. Isso foi me ajudando muito", explicou.