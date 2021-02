Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:01 | Atualizado 19/02/2021 19:04

Rio - O lateral Rodinei irá entrar em campo pelo Internacional contra o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã. Nesta sexta-feira, o Clorado recebeu uma doação de R$ 1 milhão de reais do torcedor Elusmar Maggi Scheffer, morador de Cuiabá, para que possa pagar a multa ao Rubro-Negro, dono dos direitos do atleta.

O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento! — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2021 Elusmar assinou um termo em que repassa o valor ao clube sem nenhuma contrapartida. A equipe gaúcha terá 24 horas após o encerramento da partida para depositar o valor nos cofres do Flamengo.

Caso vença o Flamengo no próximo domingo, o Internacional conquistará o título brasileiro, que não vem desde 1979. Se o Flamengo conseguir os três pontos, a decisão ficará para o próximo domingo.