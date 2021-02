Nova Iguaçu marca nos acréscimos e garante vaga na fase principal Úrsula Nery/Agência FERJ

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 18:42

Está definido o último clube que disputará o Campeonato Carioca. E foi com sofrimento até o fim. No confronto direto pela vaga na Seletiva, o Nova Iguaçu empatou nos acréscimos com a Cabofriense em 1 a 1 e terminou em primeiro lugar. Com o resultado, a equipe da Baixada enfrentará o Flamengo na primeira rodada da competição, dia 3 ou 4 de março.

Classificada até os 48 minutos do segundo tempo, a Cabofriense amargou o segundo lugar e terá de disputar a Segunda Divisão do Carioca, ainda em 2021. Ela se junta a America, Americano, Sampaio Corrêa e Friburguense.

Publicidade

Mesmo em casa e precisando apenas de um empate, o Nova Iguaçu sofreu. Logo aos 15 minutos, Alix Vinicius abriu o placar para a Cabofriense, que recuou para segurar o resultado. Apesar da pressão, os donos da casa tiveram muita dificuldade para chegar ao empate.

Até que, nos acréscimos, a Cabofriense desperdiçou um contra-ataque para garantir a vaga e foi punida logo depois. Gilberto foi o herói da classificação do Nova Iguaçu ao marcar aos 48 minutos, após escanteio.

Publicidade

Nos outros jogos da rodada, o America venceu por 3 a 1 o Americano, enquanto o Sampaio Corrêa fez 1 a 0 no Friburguense.

Confira a classificação final da Seletiva:

Publicidade

1 - Nova Iguaçu, 23 pontos

2 - Cabofriense, 21 pontos

Publicidade

3 - Sampaio Corrêa, 14 pontos

4 - America, 12 pontos

Publicidade

5 - Americano, 10 pontos

6 - Friburguense, 2 pontos