Arrascaeta destacou postura totalmente diferente do Mengão

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 19:11 | Atualizado 21/02/2021 21:24

Após a derrota de virada no clássico com o Fluminense, Arrascaeta desabafou e disse que o Flamengo jogando daquela maneira não merecia ser campeão. Entretanto, o Rubro-Negro arrancou no Campeonato Brasileiro e finalmente assumiu a liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Maracanã. E o uruguaio comemorou a mudança de rumo na reta final.



"Entregamos muito, o foco, uma postura totalmente diferente, todo mundo comprometido. Demos a volta por cima no momento certo. Mas ainda temos mais uma final e precisamos estar 100% preparados", afirmou Arrascaeta à TV Globo na saída de campo.



Com a vitória, o Flamengo ultrapassou o Internacional e agora só precisa de uma vitória simples sobre o São Paulo, no Morumbi, para conquistar o oitavo título brasileiro.