Rogério Ceni pode se sagrar campeão contra o São Paulo, clube pelo qual conquistou 22 títulos Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 21:23

Rio - A vitória sobre o Internacional, por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, deixou o Flamengo mais perto do bicampeonato brasileiro. Novo líder da competição, com 71 pontos, dois a mais do que os gaúchos, o Rubro-Negro faz Rogério Ceni vislumbrar mais uma conquista no Morumbi. Na galeria dos maiores ídolos do São Paulo, o ex-goleiro pode garantir o primeiro Campeonato Brasileiro como técnico. Basta uma vitória sobre o ex-clube ou um tropeço do Internacional contra o Corinthians, quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio.



"Eu gostaria de botar minha foto na história. Fico lisonjeado, feliz, mas sabemos que vamos ter que trabalhar muito, ver os caminhos para este jogo. É um dia que podemos usar de motivação para o último jogo contra o São Paulo no Morumbi", pontuou.



O reencontro com o São Paulo será especial para Rogério Ceni. No Morumbi, viveu o ápice da carreira e se tornou o jogador com o maior número de títulos conquistados pelo clube: 22. Lá iniciou a carreira como técnico, mas é à frente do Flamengo que pode sacramentar o principal feito na nova carreira.

"O Morumbi, é inegável, faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Minha primeira parte da vida foi vivida lá. Mas agora estamos em uma nova fase. Agora quero reescrever minha história pelo Flamengo", disse Ceni.

Após um período de pressão e instabilidade no comando do Flamengo, o treinador vive sua melhor fase, justamente no momento de evolução de Bruno Henrique e, principalmente, Arrascaeta, peças-chave no esquema de Ceni.

"Eu não sei de nenhum time que vence pela qualidade individual. Um time defende como um todo, ataca como um todo. O coletivo sempre prevalece no individual. Não tiremos o mérito da individualidade Mas isso aqui é o Flamengo, tem grandes jogadores", afirmou. "As jogadas dos dois gols foram coletivas", destacou.