Publicado 22/02/2021

Rio - O Flamengo levou a melhor sobre o Internacional e agora é o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, divulgados pelo portal "Infobola", o Rubro-Negro agora tem 62% de chances de conquistar o título do Brasileiro.

O Internacional, que vem na segunda colocação, tem 38%. As duas equipes são as únicas que alimentam alguma esperança de título. A vantagem do Flamengo na ponta é de dois pontos e falta apenas um jogo para o fim do Campeonato Brasileiro.



O Flamengo precisa apenas vencer o São Paulo, no Morumbi, para ser campeão pela oitava vez. O Internacional precisa derrotar o Corinthians e contar com um tropeço do Rubro-Negro. Caso não vença o Tricolor Paulista, o Rubro-Negro precisará que o Colorado tropece no Beira-Rio.