Publicado 22/02/2021 09:44 | Atualizado 22/02/2021 13:51

Rio - A declaração do torcedor do Internacional, Elusmar Maggi Scheffer, que doou R$ 1 milhão para o Colorado escalar Rodinei, de que vai injetar dinheiro para o São Paulo derrotar o Flamengo na última rodada irritou o vice jurídico do clube carioca, Rodrigo Dunshee. Em seu perfil oficial no Twitter, o dirigente disse que irá encaminhar notícia de crime ao Ministério Público e à polícia ainda nesta segunda-feira.

"Manipulação de resultado sob qualquer forma é crime previsto no estatuto do torcedor, ainda mais quando são jogos da loteria federal. Hoje mesmo vamos encaminhar notícia crime ao MP e à polícia. Esse torcedor pode ser rico, mas vê-se que não é preparado", publicou o dirigente do Fla em uma rede social.

Além disso, Dunshee ainda incentivou que os torcedores do Flamengo boicotem a empresa do agronegócio Maggi. O empresário rural, Elusmar Maggi Scheffer é um dos sócios do 'Grupo Bom Futuro' e acionista da 'Scheffer Agrobusiness', um dos maiores conglomerados da agropecuária do mundo.



"Esse MAGGI vinculado ao Inter (com a complacência do clube) disse que no Rio de Janeiro, sabe que será roubado, referindo-se à empresa Maggi. Além da notícia crime contra ele pela promessa de fraude, nosso povo deveria boicotar todos os produtos da Maggi", disse.



Ao vencer o Internacional por 2 a 1, no Maracanã, o Flamengo assumiu a primeira colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, abrindo dois pontos de vantagem sobre o Colorado. Na última rodada, o Rubro-Negro visita o São Paulo no Morumbi e, caso vença, será campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Se perder ou empatar, dependerá o resultado do time de Abel Braga, que recebe o Corinthians no Beira-Rio.