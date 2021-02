Renata Fan Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 13:20

Rio - No programa "Jogo Aberto", da TV Band, nesta segunda-feira, a apresentadora Renata Fan se mostrou indignada quanto as decisões tomadas pela arbitragem no jogo entre Flamengo e Internacional que aconteceu no último domingo. Na partida válida pela penúltima rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro superou o Colorado por 2 x 1 no Maracanã.

"Situação Vexatória", foi assim que a jornalista classificou a situação protagonizada pela equipe de arbitragem, ainda segundo ela, Flamengo e Rogério Ceni não precisavam passar por isso. Renata também questionou, principalmente, a expulsão de Rodinei aos três minutos do segundo tempo.



"Se tem uma pessoa vitoriosa no futebol, é o Rogério Ceni. Agora, ele e o Flamengo não precisavam, pela qualidade que têm, pelo valor do time, pelos talentos individuais, participar de uma situação tão vexatória", afirmou.

"Independente do que aconteça, eu não vou esquecer nunca do jogo de ontem e do que aconteceu em relação à arbitragem do Raphael Claus e ao VAR (...) O que me impressiona é que não é o VAR que define. O VAR recomenda. Mas neste lance, ele não tinha dado nem cartão amarelo, nada. Ele volta e dá o vermelho direto. O Flamengo poderia ganhar no onze contra onze. Acho que o Claus tira a igualdade de condições da partida", completou.

Com a vitória, o Flamengo tomou a liderança e abriu dois pontos de vantagem para o Internacional. Agora, o Rubro-Negro só depende si mesmo para ser campeão e entra em campo na quinta-feira, às 21:30 contra o São Paulo, no Morumbi. No mesmo dia e horário, o Colorado encara o Corinthians no Beira-Rio.