Rodinei em lance com Arrascaeta: lateral teve multa paga por torcedor Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 17:02 | Atualizado 22/02/2021 17:41

Rio - O torcedor do Internacional Elusmar Maggi voltou atrás e não irá mais tentar incentivar os jogadores do São Paulo para que vençam o Flamengo, na próxima quinta-feira, no Morumbi. Após declarar que "injetaria dinheiro" no clube paulista, o empresário afirmou que agiu no calor do momento.

"Como qualquer colorado, fui impactado pela partida de domingo (21) no Maracanã. O amor pelo clube me moveu a fazer uma doação espontânea com intuito de ajudar, de fazer a minha parte na busca pelo título. Depois de tudo que aconteceu, com o lamentável erro do árbitro e do VAR, e a derrota que deixa o título mais difícil agora, me manifestei sem pensar. Envolto em emoção, afirmei que poderia participar da última rodada com aporte financeiro ao São Paulo, algo que considero equivocado. Sei que não é ético, aceitável, nem necessário este tipo de coisa, já que o São Paulo, como grande clube que é, não precisaria de qualquer incentivo para tentar a vitória", disse Elusmar em nota enviada à imprensa.

"Peço desculpas pelas palavras ditas "no calor do momento" e reitero que jamais falei em nome do Inter. Reforço que não vou fazer qualquer movimento nesta última rodada, deixando o protagonismo todo para quem sempre deve tê-lo: os jogadores. Vamos, Inter! Estaremos sempre contigo!", completou.

Elusmar fez uma doação ao Internacional na última sexta-feira para que o clube pudesse escalar Rodinei no duelo contra o Flamengo, no último domingo. O lateral, que pertence ao Rubro-Negro e está emprestado ao Colorado, foi expulso no início do segundo tempo.

Para ser campeão na próxima quinta, o Internacional precisa vencer o Corinthians, no Beira-Rio, e torcer para que o Flamengo não supere o São Paulo no Morumbi.