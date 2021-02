As taças do Campeonato Brasileiro irão para Morumbi e Beira-Rio Divulgação/CBF

Com Flamengo e Internacional podendo conquistar o Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (25), a CBF preparou duas estruturas para a festa do título e levará uma réplica da taça para o Morumbi e outra para o Beira-Rio, para entregar ao campeão. Para evitar um constrangimento ao vice, as taças ficarão escondidas até o apito final, segundo o site 'Uol', e somente após a definição ela aparecerá no campo.

Essa foi a solução para garantir a entrega do troféu e a festa do campeão brasileiro, que será definido na última rodada e sem torcida por causa da pandemia de covid-19. É a primeira vez que a CBF levará duas taças para os estádios.

O Flamengo enfrentará o São Paulo, no Morumbi, enquanto o Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio. As duas partidas começam às 21h30. Líder com dois pontos de vantagem, o Rubro-Negro só precisa de uma vitória simples para ser octacampeão. E pode até tropeçar, desde que o Colorado não vença sua partida.