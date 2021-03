Jesus e Gabigol Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 09:00

Rio - Gabigol e Jorge Jesus tem um espaço especial no coração dos torcedores do Flamengo. Em 2019, os dois foram estrelas de uma equipe que conquistou o Brasileiro e a Libertadores na mesma temporada. Em homenagem ao atacante, foi elaborada uma série chamada de 'Predestinado', da Globopay. O português foi convidado para falar a respeito do artilheiro rubro-negro.

A série conta a trajetória do atacante desde os primeiros passos no futebol. Sobre o ex-comandado, o treinador não poupou elogios e o colocou como um dos melhores da posição em todo o mundo.

"Ele sempre quer competir. Não é por acaso que o Gabriel é um dos melhores atacantes do mundo. Sei o que estou dizendo. Não é só tecnicamente, mas também fisicamente e mentalmente", afirmou Jorge Jesus.



A produção da série durou cerca de 11 meses e conta histórias de vida de Gabigol. O capítulo 'piloto' foi baseado na origem do atacante e acontecimentos desde o nascimento. Já o segundo episódio, em específico, retrata de como a decisão de ir para a Europa quase custou a carreira do jogador, e como foi a operação para trazê-lo de volta ao Brasil.