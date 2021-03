Rafinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:14

Rio - Após um breve período no futebol grego, Rafinha está perto de voltar ao Flamengo. O lateral-direito já fala inclusive sobre como será o seu retorno e também sobre seus companheiros. Ao abordar a posição e o elenco do Rubro-Negro, o jogador pregou respeito ao chileno Isla, que foi contratado para o seu lugar no meio da temporada de 2020.

Publicidade

"Eu não tenho contato com o Isla, mas eu joguei com o Vidal muito tempo, e ele sempre falou dele. Eu cheguei a conversar com ele pessoalmente. É um jogador que merece respeito, jogou Copa do Mundo pelo Chile, merece respeito. Na Europa foi muito bem, tem muita força, ele é muito forte", afirmou em entrevista ao ‘Canal Barbaridade’.



Rafinha preferiu manter a humildade a respeito da titularidade. Na opinião dele, o Flamengo que ganha com a possibilidade de ter jogadores do nível dele e de Isla no atual elenco.

Publicidade

"Qual clube não quer ter dois laterais bons no mesmo time? O Flamengo precisa se orgulhar disso, é ótimo para qualquer clube. Todo mundo me conhece, eu venho pra somar, pra ajudar. A gente vem para ajudar, ele merece muito respeito como todos que estão jogando no Flamengo", disse.