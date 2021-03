João Lucas em ação durante treinamento do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 09/03/2021 16:49

Além de Hugo Souza e Rogério Ceni, o lateral-direito João Lucas também antecipou o fim das férias e retornou aos treinos no Ninho do Urubu no começo desta semana. O jogador, entretanto, não deve ser aproveitado em 2021 no elenco rubro-negro. O Flamengo tem negociações avançadas com o Cuiabá para emprestar o jogador até dezembro deste ano.

Flamengo e Cuiabá já têm um acordo apalavrado, mas como Bruno Spindel, diretor executivo rubro-negro, estava de férias e retornou na última segunda-feira, a tendência é que a tratativa avance e seja finalizada nesta semana.

Para emprestar João Lucas, o Flamengo paneja estender o vínculo de João Lucas por mais uma temporada, indo até dezembro de 2022. O Rubro-Negro e o Dourado toparam colocar cláusula de opção de compra avaliada em R$ 5 milhões ao término do empréstimo.