Publicado 10/03/2021 11:00 | Atualizado 10/03/2021 11:07

Rio - O voo que levaria a comitiva da equipe de vôlei do Flamengo para São Paulo precisou ser cancelado devido vazamento de óleo na pista do Aeroporto Santos Dumont. As jogadoras e comissão técnica foram remanejadas para o Aeroporto Galeão, também no Rio de Janeiro.

Em entrevista, o técnico Bernardinho revelou que por conta do incidente, talvez a equipe não consiga treinar antes de enfrentar o Bauru, pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei.



Foram, ao todo, 21 voos cancelados. As companhia aéreas estão encaminhando seus passageiros para o Galeão a fim de que os lugares nas aeronaves sejam garantidos para as viagens noturnas.