Publicado 11/03/2021 09:30 | Atualizado 11/03/2021 09:50

Rio - O atacante Michael, de 24 anos, tem sido o atleta mais experiente do Flamengo em campo neste começo de Carioca. Na última temporada, o jogador chegou ao Rubro-Negro com muita expectativa após se destacar no Goiás. Porém, seu rendimento foi abaixo do esperado e o jogador quase foi negociado para o futebol árabe. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o atleta afirmou que nunca desejou deixar o Rubro-Negro e que acredita que poderá provar o seu valor em 2021.

"Ser emprestado eu nunca vi como a melhor opção. Não cheguei aqui à toa, eu trabalhei muito. O elenco é muito qualificado. Eu sou reserva dos quatro melhores atacantes do Brasil, então eu preciso respeitá-los. Eu aprendo muito com eles, acredito que tenho aprendido muito com eles e isso tem sido ótimo para a minha carreira. Tenho certeza que terei minhas oportunidades e cabe a mim mostrar o meu futebol", afirmou.

Perguntado sobre se a sequência que vem recebendo como titular do Flamengo poderá facilitar que seu futebol seja observado por Rogério Ceni, o atacante afirmou que o treinador do Rubro-Negro já o conhece, mas valorizou bastante poder ser titular no Campeonato Carioca.



"Acredito que possa ser um ano bom para nós dois. Acredito que ele possa observar mais, me conhecer melhor. Acredito que ele já me conheça bem e tenho certeza que eu poderei mostrar para ele que mereço essa oportunidade", disse.

Michael ainda falou sobre a ausência do público nos estádios. O jogador pouco pode atuar com a camisa do Flamengo com a presença de torcedores. Na opinião dele, isso atrapalha não somente ele, mas todos os atletas rubro-negros.

"Todos nós que já estivemos no Maracanã, jogando contra o Flamengo sabemos da dificuldade. Então faz muita falta, não só para mim, como para qualquer jogador. Espero que a gente consiga se vacinar logo, essa pandemia acabe para que a gente possa reencontrar os torcedores", opinou.