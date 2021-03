Luiz Eduardo Baptista Divulgação

Rio - Envolvido ao lado de Marcos Braz na declaração de Rafinha de que a falta de acerto entre o Flamengo e o lateral ocorreu por motivos políticos, o vice de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, negou que o motivo da não vinda do jogador seja político. Em participação no "Debate Rubro Negro", ele reafirmou que a questão financeira pesou para que as negociações não terminasse de forma positiva.

"Essa tentativa de se criar uma narrativa diferente visa esconder a realidade. A pandemia afetou de maneira dramática, já é uma realidade. Fizemos o orçamento com premissas desafiadoras, todos no clube sabem. Não podemos assumir novos compromissos. Esportivamente, o Rafinha é uma unanimidade no Flamengo. Quem não ia querer? O que ele entende ter sido a razão para ele não jogar no Flamengo não é a realidade. A própria nota oficial do Flamengo diz isso", afirmou.



Em entrevista ao "SporTV", Rafinha afirmou que Marcos Braz e Bap travaram uma batalha pela sua contratação. O desfecho negativo teria sido uma vitória política do vice de relações exteriores. Luiz Eduardo negou também essa informação.

"Sobre minha relação com Marcos Braz, ela no dia a dia é boa. Não concordamos com tudo. Esportivamente, sou a favor da contratação do Rafinha, mas hoje não temos condições. A quem interessa essa divisão? Tem que perguntar a quem cria esse tipo de versão para fazer uma cortina de fumaça para esconder a realidade disse o vice de relações externas e membro do conselho do futebol", disse.