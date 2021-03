Arturo Vidal já usou a camisa do Flamengo nas redes sociais Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 13:43

Rio - O Flamengo fez uma sondagem ao volante Arturo Vidal, de 34 anos, da Inter de Milão. Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o Rubro-Negro chegou a ter uma conversa com o jogador, mas se assustou com os valores que ele recebe na Inter de Milão.

Discreto na janela nesta temporada, o Flamengo está em busca de oportunidades de mercado. O chileno se encaixaria neste cenário, já que a Inter de Milão tem o desejo de negociá-lo. Sem espaço no time italiano, ele tem um custo alto e passou por uma cirurgia no joelho recentemente, o que deve fazer com que a Inter facilite uma saída.



Além do Flamengo, Vidal recebeu sondagens de outros clubes da Europa. Galatasaray, da Turquia, e Olympique de Marseille, da França, fizeram contato pelo jogador.

Vidal e Flamengo "namoram" nas redes sociais desde 2014, quando o atleta veio ao Brasil para a disputa da Copa do Mundo e acabou se identificando com o time carioca. O jogador já declarou publicamente que tem o desejo de um dia vestir a camisa rubro-negra.