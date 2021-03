Botafogo e Flamengo se enfrentam no estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2021 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 23:52 | Atualizado 24/03/2021 23:52

O Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Os gols foram marcados por Rodrigo Muniz, que entrou no lugar de Pedro, machucado, no primeiro tempo, e por Hugo Moura, na segunda etapa.

Os dois jogadores são crias das categorias de base do Rubro-Negro e tiveram passagem por empréstimo pelo Coritiba em 2020. Após a partida, Muniz e Hugo Moura falaram sobre a vitória e o gol marcado.

Publicidade

Rodrigo Muniz: "A gente sempre sonha, eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar para conquistar a minha vaga. Estou tendo oportunidade e está dando certo. "Estou com os melhores do Brasil, trabalhando com os melhores e vou continuar trabalhando".

Hugo Moura: "Meu filho (Arthur). Tive a felicidade de fazer gol com essa camisa, é muito importante para mim e para a minha família".

Publicidade

O Flamengo volta a campo no sábado para pegar o Boavista em Bacaxá, às 21h05, pela sexta rodada da Taça Guanabara. Atualmente, com 12 pontos, o Rubro-Negro é o líder na tabela do primeiro turno do Campeonato Carioca.