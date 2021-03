Mauricio Souza Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/03/2021 09:30

Rio - Diante do Botafogo no Nilton Santos, o Flamengo conseguiu mais uma vitória no Carioca e assumiu a liderança da competição. Ao fim do confronto, o treinador Mauricio Souza elogiou o rendimento dos seus comandados. Mesmo com uma equipe formada por jovens da base e por reservas, o Rubro-Negro se impôs e derrotou o rival.

"Gostei de todas as apresentações da equipe. Novamente tivemos mais chances de gols, mais posse de bola. Mais uma vez o Rodrigo entrou e fez gol, ele dispensa comentários. Saio muito satisfeito", afirmou.

O Flamengo teve um problema logo no começo da partida. Com apenas dez minutos, o atacante Pedro, principal estrela do elenco em campo teve que ser substituído. Ainda assim, a equipe não se abalou e construiu a vitória sobre o rival. Mauricio Souza afirmou que somente no começo da segunda etapa, o Glorioso tentou se impor durante o clássico.



"O Botafogo jogou tudo o que podia no início do segundo tempo, saiu mais. Tivemos cautela, mas logo depois retomamos o controle da partida. Acho que as alterações foram pontuais, ficamos com um jogador a mais. Tivemos força pelos lados do campo com Thiaguinho e Michael. O Vitinho pelo centro para tentar chutar de fora da área", disse.