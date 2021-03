Gabigol com a taça da Supercopa do Brasil AFP

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:30

Rio - A Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, no próximo dia 11, no Mané Garrincha, poderá contar com um pequeno público. Segundo o blog “Drible de Corpo”, do jornal "Correio Braziliense”, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, estuda a possibilidade distribuir ingressos a profissionais de saúde já vacinados contra a Covid-19 para assistir à decisão.

Brasília será palco da Supercopa do Brasil pelo segundo ano seguido. Em 2020, o Flamengo ficou com o título ao vencer o Athletico-PR por 2 a 0. Na ocasião, a Covid-19 ainda não havia chego ao Brasil e a partida contou com público.



Para sediar a competição, o Mané Garrincha superou a Arena das Dunas, em Natal, e a Arena Pantanal, em Cuiabá.