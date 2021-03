Taison queria deixar o futebol ucraniano André Mourão / Mowa Press

Publicado 26/03/2021 17:19

Rio - O atacante Taison acertou seu retorno ao Internacional e deve ser anunciado em breve pelo Colorado. No entanto, em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira, o empresário do atleta, Alcyone Dornelles, revelou que o Flamengo sondou sua situação, mas ele preferiu dar preferência ao ex-clube.

"Aqui no Brasil, o Flamengo me procurou para fazer uma consulta, mas deixei claro que a prioridade dele sempre foi voltar para o Inter. Se não voltasse, aí eu iria conversar com eles, mas antes disso era impossível", afirmou Dornelles.



O empresário confirmou que Taison retornará ao Internacional em julho, quando seu contrato com o Shakhtar se encerrar.

"Já tá certo, ele vem. Já assinou pré-contrato. Contrato de dois anos inicialmente, até metade de 2023. Só que o Inter está negociando com o Shakhtar para ver se ele consegue vir antes. Não tem chances de não vir, ele já está acertado. Foi a opção de vida dele. Tivemos propostas da China, Arábia, Itália, Portugal, Turquia, mas ele botou na cabeça que é hora de voltar, a vontade dele sempre prevalece", finalizou.