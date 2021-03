Maurício Souza durante treino do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 26/03/2021 18:25 | Atualizado 26/03/2021 18:25

O Flamengo encara o Boavista neste sábado em Bacaxá, às 21h05, pela sexta rodada da Taça Guanabara. A partida marcará a despedida do time alternativo rubro-negro e do técnico Maurício Souza, que passará o bastão a Rogério Ceni depois de um ótimo aproveitamento no comando da equipe no começo do Carioca 2021.

Técnico do Sub-20 do Flamengo, Maurício Souza agarrou a oportunidade com unhas e dentes e deu conta do recado. Além de ter a chance de entregar a equipe a Rogério Ceni na liderança da Taça Guanabara, ele ainda ostenta o melhor ataque, com nove gols, e a melhor defesa (apenas dois sofridos). O bom rendimento fez com que o jovem treinador ganhasse mais respaldo internamente e elogios nos bastidores de Rogério Ceni.

Segundo apurou a reportagem, Ceni, durante os períodos em que observou os treinamentos de Maurício Souza, chegou a fazer anotações de métodos de trabalhos para por em prática no elenco principal. A avaliação da diretoria é que o intercâmbio foi produtivo para todos e que mostra a força de ter uma boa comissão técnica.

Apesar disso, Mauricio Souza é um profissional que almeja e tem como planejamento de carreira assumir um time profissional em breve. O entendimento é de que já cumpriu todas as etapas para evoluir e ser um treinador de equipe principal. No Sub-20 do Flamengo, por exemplo, ele fez parte do processo de muitos jogadores que estão se destacando atualmente no elenco, como Hugo Moura, João Gomes e Natan, que foi negociado com o Red Bull Bragantino.