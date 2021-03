Victor Sá comemorando gol pelo Wolfsburg Reprodução Instagram

Publicado 27/03/2021 12:10

Rio - O Flamengo segue de olho no mercado em busca de reforços para a temporada. Conforme apurado pelo Dia, o Rubro-Negro sondou o atacante Victor Sá, atualmente no Wolfsburg, da Alemanha.

No entanto, para contar com o atacante, o Flamengo precisaria se desfazer de algum atleta do setor ofensivo – já que não há orçamento disponível na folha salarial para uma nova contratação.

Aos 26 anos, Victor Sá atuou em 22 oportunidades pelo Wolfsburg, sendo 17 como reserva e marcou três gols na temporada. Técnico da equipe alemã, Oliver Glasner liberou o atacante recentemente para procurar outro clube, pois acredita que o jovem necessite de ‘novos ares’.