Flamengo empatou com o Boavista Nayra Halm/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 22:59 | Atualizado 27/03/2021 23:04

Rio - O Flamengo entrou em campo contra o Boavista querendo vencer para retomar a liderança do Carioca. O Rubro-Negro voltou para a primeira colocação, porém, a vitória não veio. Em uma partida em que perdeu muitas chances de gol, a equipe comandada por Maurico Souza ficou no empate por 1 a 1 contra o clube de Bacaxá.

Em seu primeiro jogo na temporada, Gabigol não teve uma atuação do nível que os torcedores estão acostumados. O atacante, de 23 anos, demonstrou falta de ritmo na partida. O resultado levou o Rubro-Negro aos 13 pontos. A liderança ficou nas mãos do Flamengo, por conta do saldo de gols. Com a mesma pontuação, o Volta Redonda tem três gols de saldo, enquanto o Flamengo tem sete.

Publicidade

Tentando recuperar a liderança do Campeonato Carioca, o Flamengo começou mais em cima a partida contra o Boavista. Aos 11 minutos, o Rubro-Negro chegou com perigo pela primeira vez. O volante Hugo Moura soltou a bomba de fora da área e a bola explodiu no travessão do Boavista.



Publicidade

Apesar do domínio inicial, quem saiu na frente foi o Boavista. Aos 22 minutos, o lateral-esquerdo Jean recebeu na entrada da área e finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Hugo Souza, colocando a equipe de Saquarema em vantagem na partida.

O empate rubro-negro não demorou muito a acontecer. Dois jogadores bastante criticados pelos torcedores do Flamengo realizaram a jogada. Michael fez cruzamento pela esquerda, Vitinho dominou e finalizou, a bola chegou a tocar na trave, antes de morrer no fundo das redes dos goleiro Klever.

Publicidade

Após a assistência, Michael queria o dele. Aos 38 minutos, após levantamento para a área, o atacante do Flamengo dominou, passou pela marcação e finalizou forte, no entanto, o goleiro Klever fez boa defesa, salvando o Boavista.

O segundo tempo começou com o Flamengo pressionando novamente. Aos dois minutos, após cobrança de falta de Vitinho, a bola desviou na defesa do Boavista e o goleiro Klever conseguiu aparecer para salvar a equipe de Bacaxá de sofrer o segundo gol. Três minutos depois, nova chance. Michael foi no fundo e cruzou, Gabigol se virou e finalizou de direita por cima do gol.

Publicidade

Aos sete minutos, nova finalização do Flamengo. João Gomes arrancou e soltou a bomba, o goleiro Klever novamente foi testado e fez grande defesa salvando a equipe do Boavista. Oito minutos depois, Gabigol recebeu no mano a mano e finalizou, a bola tocou em Douglas Pedroso e foi para escanteio.

Aos 18 minutos, o Boavista chegou pela primeira vez no segundo tempo. Em cobrança de falta de Jean, o goleiro Hugo Souza deu um soco e a bola se ofereceu para Marquinhos, porém, o jogador acabou caindo, reclamando de uma possível falta de Gabigol. A arbitragem nada marcou.

Publicidade

Aos 22 minutos, Rodrigo Muniz teve uma chance incrível e acabou perdendo. Após levantamento de Vitinho, Michael brigou com a defesa do Boavista e a bola sobrou para o artilheiro do Carioca, o atacante, de 19 anos, tirou de Klever, mas a bola acabou indo para fora, raspando a trave.

Aos 32 minutos, em um contra-ataque, o Boavista teve uma boa chance. Caio Felipe fez boa jogada e rolou para Jefferson Renan, que tinha liberdade, porém, o meia acabou pegando mal na bola e ela foi pela linha de fundo.

Publicidade

A partida acabou caindo de ritmo nos últimos minutos. Mauricio Souza e Leandrão até fizeram mudanças na equipe para dar uma acelerada nas duas equipes, mas nada mudou. O empate persistiu e acabou sendo o resultado da partida em Bacaxá.

FICHA TÉCNICA

Publicidade

BOAVISTA X FLAMENGO

Estádio: Elcir Resende (Bacaxá)

Publicidade

Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Michel Douglas (BOA), Pepê (FLA), Fernando Bob (BOA)

Publicidade

Cartões Vermelhos:

Gols: Jean (BOA), Vitinho (FLA)

Publicidade

BOAVISTA: Klever, Caio Felipe, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Jucilei, Fernando Bob (Erick Flores), Ralph (Victor Pereira) e Jefferson Renan; Michel Douglas e Vitor Feijão (Marquinhos) / Treinador: Leandrão

FLAMENGO: Hugo Souza, Matheuzinho (João Lucas), Bruno Viana, Léo Pereira e Renê (Richard); Hugo Moura (Ramon), Gomes, Pepê (Rodrigo Muniz), Vitinho, Michael e Gabigol/ Treinador: Mauricio Souza