Publicado 28/03/2021 11:43

Rio - O empate por 1 a 1 contra o Boavista no último sábado foi o jogo do Flamengo sob comando de Maurício Souza. O técnico do sub-20 afirmou ter sido positiva a experiência no profissional. A partir da próxima partida, Rogério Ceni volta ao comando da equipe.

"Experiência positiva. Demonstramos superioridade contra todos os adversários. Avaliamos todos os números, não só resultado. O que apresentados nestes jogos foi superioridade em relação aso resultados. Saio muito satisfeito."

Gabigol



"Foi extremamente tranquilo. Ele dispensa comentários. É extremamente profissional. É só ver o que ele já conquistou. Relação foi ótima. Torço muito para o sucesso dele."

Michael e Vitinho



"Também muito positiva. Dois atletas que querem muito adquirir a melhor forma. Esses atletas não têm jogado 90 minutos há muito tempo. Eu tenho certeza que são jogadores que querem dar a volta por cima, pois têm muito talento. Estão o tempo todo trabalhando, ouvindo informação, trocando."

Planos para o futuro



"Sou treinador do sub-20 do Flamengo. Volto ao sub-20. Fizemos alguns planos de fazermos alguns treinos juntos do sub-20 com o profissional, pelo fato de o elenco estar reduzido. Mas sigo no sub-20."