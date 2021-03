Ceni teve participação direta na boa campanha do Flamengo no início do Carioca Alexandre Vidal/Flamengo

Venê Casagrande

Depois de quatro vitórias, um empate e uma derrota, Maurício Souza passa o bastão para Rogério Ceni, que estava trabalhando na preparação do grupo principal para a disputa da temporada 2021. O primeiro desafio do treinador tem data, hora e local definidos: dia 31 (quarta-feira), contra o Bangu, no Raulino de Oliveira (em Volta Redonda), às 21h.



Mas, o que pouca gente sabe, é que Rogério Ceni teve participação direta e indireta no desempenho do Flamengo nas seis primeiras rodadas da Taça Guanabara. A primeira interferência foi na escolha de jogadores do elenco principal que iriam ajudar a garotada no início do Carioca para que ele pudesse ver atuando e, consequentemente, dar mais 'minutagem', pois não estavam recebendo muitas chances na temporada 2020.



Além disso, o treinador participava ativamente dos treinos comandados por Maurício Souza. Embora não estivesse presente em todos, pois tinha a missão de conduzir as atividades para o grupo principal, o professor Ceni gostava de estar presente nos treinos táticos para passar orientações e dizer como que gostaria de ver os atletas nas atividades.



A vontade de marcar presença e ajudar era tanta que, em muitos momentos, Rogério Ceni solicitava a mudança do horário do treino do grupo do Estadual para que a sua agenda de atividade do elenco profissional se encaixasse e, com isso, tivesse como fazer parte do treinamento dos atletas que estavam disputando o início do Carioca.



Nos jogos, Rogério Ceni conversava com Maurício Souza antes e durante, com direito a idas ao vestiário para passar orientações e sugerir substituições. Contra o Boavista, por exemplo, a transmissão da Record flagrou o principal auxiliar de Ceni, Charles Hemblert, conversando com Mauricinho. Logo depois, o técnico fez alteração, que foi a saída de Pepê para a entrada de Rodrigo Muniz.



Torcedores nas redes sociais cobravam a presença de Rogério Ceni na beira do gramado já que o mesmo já estava marcando presença no Ninho do Urubu. Porém, durante a disputa das seis rodadas iniciais da Taça Guanabara, além de auxiliar Maurício Souza, o treinador aproveitou o período para preparar o seu elenco para 2021 da melhor maneira possível.



Na próxima terça-feira, Ceni completará 22 sessões de treinamentos desde 15 de março, quando os jogadores se apresentaram ao técnico no Ninho do Urubu. De lá para cá, o treinador comandou atividades em período integral e mostrou mais uma vez o seu perfil 'workaholic' de ser, quando registrou em vários dias mais de 12 horas de trabalho só no CT do Flamengo.

O trabalho árduo de Rogério Ceni para estar surtindo efeito. Gabigol, que fez a sua estreia na temporada 2021 contra o Boavista, elogiou as atividades comandadas pelo treinador.

"Os treinamentos foram muito bons mesmo. Treinos fortes e em alta intensidade. Venho evoluindo. Foi bom jogar e pegar um pouquinho de ritmo."

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira, às 15h, e inicia a preparação para pegar o Bangu. Pedro, com lesão muscular na coxa esquerda, é desfalque certo para o duelo. Matheuzinho, que sentiu dores musculares contra o Boavista, fará exames médicos para saber se há lesão na coxa direita e é dúvida. Rodrigo Caio, em trabalho de transição, também não tem presença garantida.