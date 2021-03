Matheuzinho em ação pelo Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 29/03/2021 17:41 | Atualizado 29/03/2021 17:41

O Departamento Médico do Flamengo começou a temporada 2021 tendo trabalho. Depois de Pedro ter lesão no adutor da coxa esquerda, na partida contra o Botafogo, agora foi a vez de Matheuzinho ter um problema muscular. O lateral-direito sentiu dores musculares e realizou exames nesta segunda-feira, que constataram contusão no no bíceps femoral da coxa direita. Os dois jogadores são dúvidas para a final da Supercopa contra o Palmeiras, no dia 11 de abril.

A lesão de Matheuzinho foi considerada de 'grau 1 para 2', e o lateral-direito desfalcará o Flamengo por, pelo menos dez dias. Como cada jogador age de forma diferente durante o processo de recuperação, o departamento médico rubro-negro não divulga prazo de retorno dos jogadores contundidos.



Lesionados, Pedro e Matheuzinho estão fora do jogo de quarta-feira contra o Bangu, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h, pela sétima rodada da Taça Guanabara. Rodrigo Caio, em trabalho de transição, é dúvida.