Por O Dia

Publicado 29/03/2021 19:05

Rio - O fato de o Flamengo não ter chego a um acordo para o retorno de Rafinha desagradou alguns torcedores. No entanto, para o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, o lateral não fará tanta falta assim para o Rubro-Negro.

"Eu acho que faltou habilidade dos diretores do Flamengo na negociação. De cara você vê a proposta do Rafinha e fala que não dá, esquece, nós temos o Isla. E eu não acho que o Flamengo vá ganhar ou perder um campeonato por causa do Rafinha. Eu acho ele muito bom jogador, já falei aqui, acho que houve uma injustiça grande com ele, poderia ter disputado uma Copa do Mundo. Mas o Rafinha não é o Leandro gente", completou.

Sem Rafinha, o Flamengo segue tendo Isla, Matheuzinho e João Lucas como opções para a lateral-direita.