Por Venê Casagrande

Publicado 29/03/2021 19:04 | Atualizado 29/03/2021 19:04

O Flamengo acertou com mais um patrocinador para a temporada 2021. Trata-se da Moss, empresa brasileira de carbono zero com atuação no ramo de criptomoeda e valor voltado para reflorestamento da Amazônia, que estampará a marca no meião do uniforme do time profissional. Segundo apurou o Jornal O Dia, a parceria vai até dezembro deste ano e irá render aos cofres rubro-negros R$ 3,5 milhões.

O acordo entre Flamengo e Moss está alinhado, mas o Conselho de Administração do clube precisa aprovar o contrato para que a empresa comece a estampar a marca no meião. Entretanto, o CEO da empresa, Luis Felipe, divulgou a novidades nas redes sociais.

Além de parceiro para o meião, o Flamengo tem conversas adiantadas com uma empresa para estampar a marca no calção. A ideia é captar R$ 5 milhões com essa propriedade do uniforme.