Rodrigo Tostes falou sobre a crítica situação financeira do Flamengo em meio à pandemia Divulgação / Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 09:00

Rio - Bicampeão brasileiro, o Flamengo vem vivendo temporadas gloriosas no continente desde 2019. Com uma torcida apaixonada e um time competitivo, o Rubro-Negro planeja voos mais altos. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", está no planejamento da atual diretoria uma operação para ter uma filial no continente europeu ou nos Estados Unidos.

O Manchester City é a referência. O clube inglês vem formando clubes em vários países, inaugurando uma espécie de multinacional. Os planos do Flamengo foram detalhados por Rodrigo Tostes, vice-presidente financeiro do clube, em participação em um podscast do portal.

Publicidade

"A história é levar o Flamengo para fora. Las Vegas foi o primeiro teste que a gente fez, que não foi bem sucedido. Mas a decisão estratégica basicamente está montada em cima de uma tendência. Na nossa visão, para os próximos dez anos, o Flamengo precisa internacionalizar a marca. A gente precisa buscar outros países e se posicionar nesses outros países", afirmou o dirigente.



Publicidade

A proposta já foi apresentada pela diretoria rubro-negra para o Conselho de Administração e tem avançado sob a liderança do dirigente. Enquanto o City usa do dinheiro dos Emirados Árabes para fazer seus investimentos mundo afora, o Flamengo não pretende colocar dinheiro próprio na operação. O Rubro-Negro procura um parceiro que entre com o dinheiro, enquanto caberá ao clube licenciar sua marca para a filial.