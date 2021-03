Pepê em ação com a camisa do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/03/2021 14:57

Rio - O Flamengo iniciou as conversas para estender novamente o contrato do meia Pepê, que se encerra em junho. Segundo o site "Globo Esporte", a intenção das duas partes é prorrogar o vínculo até o fim de 2022.

A diretoria rubro-negra deve se reunir com o agente do atleta ainda nesta semana para negociar, mas já sinalizou que não irá fazer um reajuste salarial de grande proporção. A ideia dos representantes de Pepê é que, mesmo sem um grande aumento, vale a pena seguir no time carioca.

Pepê chegou a ter sua saída dada como certa do Flamengo, mas ganhou espaço após a chegada do técnico Rogério Ceni, que pediu sua renovação no fim de 2020. O clube estendeu o contrato por apenas seis meses, mas deve prolongá-lo ainda mais.