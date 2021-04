Michael, que chegou ao Flamengo após disputa com o Corinthians, está apto para estrear Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 31/03/2021 20:29

O Flamengo está perto de oficializar o custo total para contratar Michael junto ao Goiás em 2020. A reportagem teve acesso ao Demonstrativo Financeiro de 2020 do clube que será enviado ao Conselho Deliberativo nos próximos dias para votação.

No documento consta que o Rubro-Negro desembolsou R$ 38,49 milhões, entre o montante pago ao Esmeraldino custos da operação, como luvas do jogador e comissionamento do empresário, para contratar Michael. Na parte de "composição das adições do ativo intangível", está descrito da seguinte forma: gasto de R$ 33,96 milhões com "valor reconhecido, incluindo custos necessários", e R$ 4,53 milhões com "custos de transação/intermediação".

Publicidade

Nesta quinta-feira, o Flamengo pagará ao Goiás a última parcela referente à compra de Michael. Pelo o que foi acordado entre os clubes, o Rubro-Negro desembolsará 1,1 milhões de euros, que será quitado pela cotação acordada na época da transação. Vale ressaltar que o time carioca adquiriu "apenas" 80% dos direitos econômicos do atacante. O restante está dividido entre a equipe esmeraldina, Goianésia, primeira agremiação do jogador, e representante.

A situação do pagamento do Flamengo ao Goiás por Michael está da seguinte maneira:



05/02/2020: €2,5 milhões (já quitado)



15/07/2020: €1,4 milhão (já quitado)



25/01/2021: €2,5 milhões (já quitado)



01/04/2021: € 1,1 milhão (a quitar)

Publicidade

Michael já entrou em campo 48 vezes com a camisa do Flamengo e marcou quatro gols, mas ainda não fez atuações convincentes, que justificassem o esforço da diretoria rubro-negra para tirá-lo do Goiás.